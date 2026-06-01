South Western Railway Latest Update: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಲಯವು ಒಟ್ಟು 4.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ₹425 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ₹302 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 16.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೈಋುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹770.71 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
2008ರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ:
ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 4.40 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಮೂಲ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ 4.22 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 4.3% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು 2008ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ 4.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2,275 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 2,193 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ 3.7% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸರಕುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ 1.766 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, 0.921 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಹಾಗೂ 0.108 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲೋಡಿಂಗ್ 0.93 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 2025ರ 0.76 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 23.3% ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಲೋಡಿಂಗ್ 0.022 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆ 0.09 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 0.07 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 16.9% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ (BOG) ಲೋಡಿಂಗ್ 0.14 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಿಂದ 0.22 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 56.3% ಗಣನೀಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹770.71 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದಾಯ ₹302.34 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿ 21.37% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 16.36 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಿಂತ 6.72% ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಗುರಿಯನ್ನು 8.09% ಮೀರಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯ ₹425.67 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಾಯ ₹26.10 ಕೋಟಿ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆದಾಯ ₹13.82 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆದಾಯ ₹16.60 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆದಾಯ ₹5.53 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇತರೆ ಆದಾಯ ₹5.70 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೇ 2026ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದಾಯ ₹609.68 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 16.2% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯ ₹782.92 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಾಯ ₹54.75 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆದಾಯ ₹34.11 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹1,481.46 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಲಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿದೆ. ವಲಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.