ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬರೀ 42 ಸಾವಿರ!

RBI gold bond: ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವರಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ 2019–20 ಸರಣಿ X ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 11, 2020 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 10,905 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 4,260 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ. 155.99 ರಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 42,600 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ರೂ. 1,09,050 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 66,450 ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಮರುಪಾವತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಜೆಎ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಡ್ನ ಅವಧಿ 8 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.
ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭೌತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೇಕಡಾ 2.5 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,10,510 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,01,300 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 82,880 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,40,000 ರೂ. ಇದೆ.