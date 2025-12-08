ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ..

Sovereign Gold Bond: ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳ (SGB) ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 2.5 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.. ಆದರೆ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೌದು SGB ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಲಾಭವೂ ಇದೆ. SGBಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಹೊಸ SGBಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ SGB ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು Zerodha, Groww, Upstox ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಷೇರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ "SGB" ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸರಣಿಯ ಹೆಸರು, ಮುಕ್ತಾಯ ವರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಸರಣಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕು. ಮಿತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಡ್-ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 2.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅಸಲು ಲಾಭವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 1,30,420 ರೂ. ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಿವೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 1.39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು 1.43 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,102 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ 1,31,020 ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.