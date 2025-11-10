Special Pension Scheme: ಕೇವಲ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 5,000ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

Special Pension Scheme: ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ(APY) ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹7 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹210 ಉಳಿಸಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,000 ಆದಾಯವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
2015-16 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಯೋಜನೆಯೇ 'ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ'. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA)ದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಬ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 60ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ₹1,000 ರಿಂದ ₹5,000 ವರೆಗಿನ ಖಾತರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು 18ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಯೊ೯ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಲುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಎಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7ರೂ.ನಿಂದ (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹210) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 60ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ₹5,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ:
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾವು ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ₹1,000 ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು (ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು) ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನದಂಡಗಳು:
18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 60ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನೀವು 60ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹210 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮಾಸಿಕ ₹689 ಹಾಗೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹1,454 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.