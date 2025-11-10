English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Special Pension Scheme: ಕೇವಲ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 5,000ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

Special Pension Scheme: ಕೇವಲ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 5,000ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

Special Pension Scheme: ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ... ದುಡಿಯುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7 ರೂಪಾಯಿ  ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೀ ಯೋಜನೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 10, 2025, 10:51 AM IST
  • ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕೇ
  • ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ

Trending Photos

ಉತ್ತಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌ ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
ಉತ್ತಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌ ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price today
ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಒಂದಾಗಿ ನೂರು ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌?
camera icon6
Suma Kanakala
ಒಂದಾಗಿ ನೂರು ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌?
ಕೊನೆಗೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು!
camera icon5
Ugramm Manju
ಕೊನೆಗೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು!
Special Pension Scheme: ಕೇವಲ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 5,000ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

Special Pension Scheme: ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ(APY) ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹7 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹210 ಉಳಿಸಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,000 ಆದಾಯವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? 
2015-16 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಯೋಜನೆಯೇ 'ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ'. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA)ದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಬ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 60ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ₹1,000 ರಿಂದ ₹5,000 ವರೆಗಿನ ಖಾತರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? 
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು 18ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಯೊ೯ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಲುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಎಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7ರೂ.ನಿಂದ (ತಿಂಗಳಿಗೆ  ₹210) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 60ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ₹5,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ: 
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾವು ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ₹1,000 ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು (ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು) ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನದಂಡಗಳು:
18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 60ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನೀವು 60ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? 
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹210 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮಾಸಿಕ ₹689 ಹಾಗೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹1,454 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Special Pension SchemePension schemepensionGovernment Guarantees SchemeATAL PENSION SCHEME

Trending News