English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ..! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ!

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:14 PM IST
  • NSC ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ
  • ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ
  • ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon16
Aaradhya and Aishwarya Rai Bachchan
ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ..! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ!

Add Zee News as a Preferred Source

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳು ಅನೇಕರನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 58 ಲಕ್ಷದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NSC ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉಳಿತಾಯಗಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ..!

2025 ರ NSC ಬಡ್ಡಿದರ

2025 ರಲ್ಲಿ, NSC ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವು 7.7% ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ: ಕೇವಲ ರೂ. 1,000 ದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.

- ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ: ಐದು ವರ್ಷಗಳು.

- ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ.

- ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ: NSC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 58 ಲಕ್ಷ ಹೇಗೆ?

ಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ. 9 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು ರೂ. 45 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 7.7% ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ರೂ. 58 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 13 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.45 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಂದರೆ ರೂ. 45,000 ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ. ಇದೇ ರೀತಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 3 ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಮತ್ಕಾರ..!

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

NSC ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಳ. ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ, ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಗದು, ಚೆಕ್, ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯ, ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ. ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು NSC ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ!

About the Author
Post office SchemeNSC SchemePERSONAL FINANCEInvestment

Trending News