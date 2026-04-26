ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಕು! ಪ್ರತಿದಿನ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ನೀಡುವ 2 ಸೂಪರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಐಡಿಯಾಗಳು

Low investment business ideas: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಲವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳು (Business ideas) ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಇವು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಫಿನ್ ಸೇವೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಟಿಫಿನ್ ಸೇವೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮನೆಯ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನೀವು ಸುಮಾರು ₹20,000 ನಿಂದ ₹50,000 ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಡಿಯುವಾಗ ಕೇವಲ ₹210 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ: ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ₹30,000 ರಿಂದ ₹60,000 ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕುರಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹80,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹21.69 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)