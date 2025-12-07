English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

SIP Guide for Beginners:  ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವಕರು ಇಂದೇ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:57 PM IST
  • ಸರಿಯಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು
  • ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು

Trending Photos

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
camera icon8
Gajkesari Yoga
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ! ಶುರುವಾಗುವುದು ರಾಜವೈಬೋಗ..
camera icon5
Baba Vanga Astrology
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ! ಶುರುವಾಗುವುದು ರಾಜವೈಬೋಗ..
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon6
South Indian celebrity controversies
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

How to start SIP: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ನಡುವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (SIP) ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ₹500ರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರುಂಗ್ಟಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಹೂಡಿಕೆ ಅನುಭವ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ತಪ್ಪು ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಷ್ಟವಾದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲ SIP ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು:

ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಮಯದ ಅವಧಿ – ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ?

ಅಪಾಯ ಸಹನಶೀಲತೆ – ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿ – ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ – ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ?

ಗುರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ:

ಅಲ್ಪಾವಧಿ (1-3 ವರ್ಷ) → ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್

ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ (3-7 ವರ್ಷ) → ಹೈಬ್ರಿಡ್ / ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ದೀರ್ಘಾವಧಿ (7+ ವರ್ಷ) → ಪ್ಯೂರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು (ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್/ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್)

ಯುವಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ (Compounding) ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. “₹1,000 ತಿಂಗಳ SIP ಕೂಡ 15-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು” ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ..! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ತಜ್ಞರ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆ:

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಿದ್ದರೂ SEBI ನೋಂದಾಯಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಕೇವಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡದೆ, ಫಂಡ್‌ನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನುಭವ, ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗಮನಿಸಿ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2-3 ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವಕರು ಇಂದೇ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
SIP Guide for BeginnersSIP for new investorsHow to start SIPMutual fund selectionFinancial goals SIP

Trending News