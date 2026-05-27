SBI ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3.05%ರಿಂದ 3.65%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
SBI FD Rates: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. SBI ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 364 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
SBI 364 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3.05%ರಿಂದ 3.65%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 211 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 5.90% ರಿಂದ 6.50%ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 6.05%ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 7.15%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 364 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹2,12,030 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹12,030 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 364 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹2,13,073 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ₹13,073 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು 80 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 364 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹2,13,283 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹13,283 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)