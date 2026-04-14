SBIನ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹4,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

SBI Amrit Varsha Special FD Scheme: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.05ರಿಂದ ಶೇ.7.15ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.05ರಿಂದ ಶೇ.3.65ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.05ರಿಂದ ಶೇ.7.15ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ 444 ದಿನಗಳ FD ಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
444 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 6.45% ರಿಂದ 7.05%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್ ವರ್ಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.45%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.95% ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.05% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 444 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 32,377 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4,32,377 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 444 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 34,972 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4,34,972 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 444 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ 35,492 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4,35,492 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)