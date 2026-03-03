SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹85,049 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

State bank of india FD: ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು (FD) ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹85,049ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ 3.05% ರಿಂದ 7.15%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ!
5 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಎಸ್ಬಿಐನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.05% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) 7.05% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) 7.15%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ "ಅಮೃತ ವರ್ಷ" ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹2 ಲಕ್ಷದ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,70,035 ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 70,035 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 83,652 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು 2,85,049 ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 85,049 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!.. ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಲಿದೆ?
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)