SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹85,049 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

SBI FD Schemes
: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.05ರಿಂದ 7.05ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಸ್ಬಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಫ್ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಸ್ಬಿಐನ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಫ್ಡಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 444 ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್ ವರ್ಷಿ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.45 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.95 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.05 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಶೇ.7.15ರಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
85,049 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು SBI ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,70,035 ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 70,035 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು SBIನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,83,652 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 83,652 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು SBIನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು 2,85,049 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 85,049 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
