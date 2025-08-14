English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

SBI Charges Hike: ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್...‌ ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:26 PM IST
  • ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
  • ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
  • ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ

SBI Charges Hike: ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್...‌ ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, IMPS ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯ IMPS ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು IMPS ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 25000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 20% ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ : ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೋನೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ 25000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. 25000 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

25000 ದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ₹2 + ಜಿಎಸ್ಟಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ₹6 + ಜಿಎಸ್ಟಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ₹10 + ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಐಎಂಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ನೀವು 1000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1000 ರೂ. ದಿಂದ 10000 ರೂ. 3-10 ರೂಪಾಯಿ + ಜಿಎಸ್ಟಿ. 10,000 ರೂ. ರಿಂದ 25,000 ರೂ. 2 - 4 ರೂಪಾಯಿ + GST, 25,000 ರೂ. ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. 4 ರೂಪಾಯಿ + GST, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. 12 ರೂಪಾಯಿ + GST, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 20 ರೂಪಾಯಿ + GST

SBI ಕೆಲವು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ IMPS ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಖಾತೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ರೈಲ್ವೆ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಶೌರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ PF ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?  

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

