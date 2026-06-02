Aadhaar Card Authentication History: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಗೃಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಲು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಲು ಯುಐಡಿಎಐ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ (Aadhaar Authentication History) ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು :
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಹಂತ 1: ಮೊದಲಿಗೆ ಯುಐಡಿಎಐ (UIDAI) ಅಧಿಕೃತ uidai.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಹಂತ 2: ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ 'My Aadhaar' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 'Aadhaar Services' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ Aadhaar Authentication History ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ 3: ಈಗ ಹೊಸ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 12 ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ Captcha Code ನಮೂದಿಸಿ. ಬಳಿಕ Login with OTP ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 4: ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ಹಂತ 5: ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕ 'AII' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ, 'Authentication History' ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ಯುಐಡಿಎಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್ (Biometric Lock) ಮಾಡಬಹುದು. ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.