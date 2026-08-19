/ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್? ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದುವೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್!

Stock Market Updates: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ರಾಮದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ (Motilal Oswal Financial Services) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಕೆ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.7.5ರಿಂದ ಶೇ.8.5ರಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭವೂ ಶೇ.13ರಿಂದ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಖಚಿತ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ಅಲ್ಲ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಗಿತದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಂತವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Nifty ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಪ್ರಸ್ತುತ Nifty ಸುಮಾರು 20 ಪಟ್ಟು P/Eನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ P/E ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸುಮಾರು 17ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅವರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ.15ರಿಂದ ಶೇ.20ರವರೆಗಿನ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಂದಾಜುಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬಡ್ಡಿದರ, ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
FII ಹಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ?
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FII) ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಅಗರ್ವಾಲ್, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸದ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ವೇಗವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. AI ಕುರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ AI ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕೇವಲ AI ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೋಡಬಾರದು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಭ, ಬಳಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ರಾಮದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ 15% ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದಾಜು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. Motilal Oswalನ ಸ್ವಂತ Wealth Creation framework ಕೂಡ Quality, Growth, Longevity ಮತ್ತು Price—ಅಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ—ಇವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಶೇ.15ರ ರಿಟರ್ನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿ, ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)