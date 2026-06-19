stock market crash after accenture report: ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 786 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 76,624 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿದರೆ, ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 24,000 ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಷ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಭಾರೀ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಅಕ್ಸೆಂಚರ್ನ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟ (Revenue Guidance) ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವೇ ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸುಮಾರು 8%, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ 6.3%, ಟಿಸಿಎಸ್ 6% ಮತ್ತು ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ 5.3% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಫ್ಟಿ50 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಕುಸಿತ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (FII) ಮಾರಾಟವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದುರ್ಬಲ ಸಂಕೇತಗಳೂ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 0.71% ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಐಎಕ್ಸ್ 6% ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 13.26ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿವೆ.