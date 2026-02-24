ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068, ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

Stock Market Crash: ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿದೆ. ಎಫ್ & ಒ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನದಂದು ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಒತ್ತಡವಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್-ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ
ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068.74 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 82,225.92ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 25,424.65ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 25,450ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಸಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಲಾ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.
ಐಟಿ ವಲಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಎಐ) ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಯದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ
ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 7 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 90.96ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $72ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಕ್ಕೆ, ದುಬಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಪರಿಣಾಮ
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಳವಳಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಇದು ದಿನದೊಳಗೆ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.