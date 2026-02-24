English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068, ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068, ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068.74 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 82,225.92ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 25,424.65ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 24, 2026, 07:44 PM IST
  • ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ
  • ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068.74 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತ
  • ಒಂದೇ ದಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ! ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತಿಂದರೆ 300 ದಾಟಿದರೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್‌..
camera icon9
Blood sugar remedies
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ! ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತಿಂದರೆ 300 ದಾಟಿದರೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್‌..
5 ಕಂಪನಿ, 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಟಿ..!
camera icon7
Actress Rambha
5 ಕಂಪನಿ, 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಟಿ..!
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
camera icon6
Diabetes Control Tips
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!
camera icon6
T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068, ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

Stock Market Crash: ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿದೆ. ಎಫ್ & ಒ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನದಂದು ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಒತ್ತಡವಣ‍್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್-ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ

ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,068.74 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 82,225.92ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 288.35 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 25,424.65ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 25,450ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಸಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಲಾ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ

ಐಟಿ ವಲಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಎಐ) ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಯದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ

ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 7 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 90.96ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $72ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಕ್ಕೆ, ದುಬಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್!‌

ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಪರಿಣಾಮ

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಳವಳಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಇದು ದಿನದೊಳಗೆ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Stock MarketSTOCK MARKET CRASHreason behind stock market crash todaywhy share market crash todayStock Market Today

Trending News