Stock Market Crash: ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಮಟ್ಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿವೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,012.17 ಅಂಕ (1.35%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 74,225.82ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ50 309.35 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (1.31%) ಕುಸಿತ ಕಂಡು 23,334.15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶೇ.2.56 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸ್ ಶೇ.2.88 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.2.43ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಶೇ.2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕಾ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 110 ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದ್ದು, ಭಾರತಂಥ ತೈಲ ಆಮದು ಅವಲಂಬಿತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FIIs) ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಐಟಿ, ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟ(Support Zones)ವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ SIP ಅಥವಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.