ಇಂಡಿಗೋ, ಬೆಲ್, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಷೇರುಗಳ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ.. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ನಿಜವಾಯ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್‌

Stock Market Today: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಇಂದು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 800 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ರೂ. 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ತಜ್ಞರು ಈಗ ಇದು ಪ್ರತೀಶತ ನಿಜವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, ಸೋಮವಾರ) ಭಾರೀ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಷೇರುಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮತ್ತೆ 26 ಸಾವಿರ ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಆವಿಯಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ..
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ್ನು 85,624 ಅಂಕಗಳ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಿನವಿಡೀ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 84,875 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 610 ಅಂಕಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 85,102 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 226 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 25,960 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ 90.09 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 30 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಇಂಡಿಗೊ, ಬಿಇಎಲ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಟ್ರೆಂಟ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $ 63 ರಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ $ 4208 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹ ಸಾಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ..!
ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕುರಿತು ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕಡಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು 439 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ 6,584 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳ ಹೊರಹರಿವು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು 90 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಳುವರಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಯೆನ್ ಕ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕೆಳಮುಖ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.