Stock Market Updates: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಮಹಾ ಪತನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ಬರೊಬ್ಬರಿ 1,843.43 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತಯೊಂದಿಗೆ 80,722.94 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದೇ ರಿತಿ ನಿಫ್ಟಿ50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 593.45 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 24,825.45ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ನಿನ್ನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶೇ.1.17ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ50 ಕೂಡ ಶೇ.1.06ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸುಂಕ ಸಮರ ಅಂತ್ಯ: ಪುಟಿದ್ದೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೆಟೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗ್ಯಾಪ್ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂದು(ಮಂಗಳವಾರ) ಬರೊಬ್ಬರಿ 2,072.67 (2.54%) ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 83,739.13ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 639.15 (2.55%) ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 25,727.55 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 1,422.30 (2.43%) ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 60,041.30ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಸುಂಕ ಸಮರ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್ ದಿನ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?
ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅದಾನಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಷಲ್, ಸಿಜಿ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಂಬದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ವರುಣ್ ಬೇವರಿಜಸ್ (VBL), ಗೋದ್ರೆಜ್ ಕಂಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ
* NIFTY 25,727.55 639.15 (2.55%)
* SENSEX 83,739.13 2,072.67 (2.54%)
* BANKNIFTY 60,041.30 1,422.30 (2.43%)
* Nifty Financial Services 27,674.05 875.05 (3.27%)
* Nifty Midcap Select 13,655.65 398.60 (3.01%)
* Bse Bankex 67,425.19 1,530.03 (2.32%)