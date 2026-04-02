Stock Market Update: ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿದ ಷೇರುಪೇಟೆ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

Stock Market Updates: ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲವೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 32 ದಿನಗಳ ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ʼಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿʼ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ʼಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿʼ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ50 ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 11.30ರ ವೇಳೆ BSE ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (2%) ನಷ್ಟು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕನಿಷ್ಠ 71,608 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ NSE ನಿಫ್ಟಿ50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸಹ 450 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ (2%) ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ 22,209 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!
ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ನಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 422 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ BSE ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 413 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಉಗ್ರ ಧೋರಣೆ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡ್ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಕುರಿತ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ʼಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕದನ ವಿರಾಮʼಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ʼಮುಂದಿನ ಎರಡ್ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಾನ್ಗೆ ಭೀಕರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆʼ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ʼಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದುʼ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಾರ ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಬೆಲೆ ಶೇ.4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 105 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ (WTI) ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 103 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಫ್ಪಿಐಗಳಿಂದ (FPIs) ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರಾಟ
ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯದ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FPIs) ಭಾರತೀಯ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. NSE ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಎಫ್ಪಿಐಗಳು ₹8,331.15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಪಿಐಗಳ ಸತತ ಮಾರಾಟದಿಂದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು
ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ (Nikkei) ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ (Kospi) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದು ಭಾರೀ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಶೇ.4ರವರೆಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್
NIFTY 50 22,278.15 -401.25 (1.77%)
NIFTY Bank 50,191.70 -1,256.95 (2.44%)
Nifty Financial Services 23,486.75 -495.05 (2.06%)
Bse Sensex 71,825.38 -1,308.94 (1.79%)
Nifty Midcap Select 12,198.25 -261.80 (2.10%)
Bse Bankex 56,486.86 -1,396.24 (2.41%)