Stock Market: ಮುಂದುವರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌-ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!!

Stock Market Updates: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿಯೇ ಹರಿದಿದೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆಟೋ, ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್, ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3-5%ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಲಾ 2.5%ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಎಸ್ಬಿಐ, ಎಂ & ಎಂ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಿಹಿ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರರ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ೫೦ ಸೂಚ್ಯಂಕ 24,000 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,000 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.02ಕ್ಕೆ ನಿಫ್ಟಿ 580 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 23,866ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಎಸ್ಇ 1865 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 77,053ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
₹13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ₹450 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ₹437 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: HRMS 2.0: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ (EL) ನಗದೀಕರಣ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ!
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
NIFTY 50 23,950.55 -499.90 (2.04%)
NIFTY Bank 55,800.50 -1,982.75 (3.43%)
Nifty Financial Services 25,947.05 -705.40 (2.65%)
Bse Sensex 77,313.90 -1,605.00 (2.03%)
Nifty Midcap Select 12,891.75 -275.15 (2.09%)
Bse Bankex 62,703.01 -2,288.18 (3.52%)