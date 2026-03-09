English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Stock Market: ಮುಂದುವರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌-ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!!

Stock Market: ಮುಂದುವರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌-ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!!

ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆಟೋ, ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್, ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3-5%ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 9, 2026, 03:18 PM IST
  • ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ೧೦ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ
  • ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

Trending Photos

‌ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌‌ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ..?
camera icon7
‌ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌‌ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ..?
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Actress vaishnavi gowda
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್‌, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್‌ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon7
INTERESTING FACTS
ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್‌, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್‌ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
camera icon6
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
Stock Market: ಮುಂದುವರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌-ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!!

Stock Market Updates: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೋಕುಳಿಯೇ ಹರಿದಿದೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆಟೋ, ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್, ತೈಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3-5%ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಲಾ 2.5%ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಎಂ & ಎಂ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸಿಹಿ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರರ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ೫೦ ಸೂಚ್ಯಂಕ 24,000 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,000 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.  

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.02ಕ್ಕೆ ನಿಫ್ಟಿ 580 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 23,866ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಎಸ್‌ಇ 1865 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 77,053ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 

₹13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ₹450 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ₹437 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: HRMS 2.0: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ (EL) ನಗದೀಕರಣ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ 

NIFTY 50 23,950.55 -499.90 (2.04%)
NIFTY Bank 55,800.50 -1,982.75 (3.43%)
Nifty Financial Services 25,947.05 -705.40 (2.65%)
Bse Sensex 77,313.90 -1,605.00 (2.03%)
Nifty Midcap Select 12,891.75 -275.15 (2.09%)
Bse Bankex 62,703.01 -2,288.18 (3.52%)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Stock Market UpdatesIran-Israel WarStock Market NewsStock Market TodayStock Market Live Updates

Trending News