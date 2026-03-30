Stock Market Updates: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1600 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಪತನ, 22,400ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದ ನಿಫ್ಟಿ; $115 ತಲುಪಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ!

ಇರಾನ್‌, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 30, 2026, 03:38 PM IST
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಸಿತ
  • ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ
  • ಷೇರುಪೇಟೆಯ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ

ಪ್ರಣಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್! ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..
ಪ್ರಣಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್! ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು
&quot;ವೀರ್ಯ&quot; ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
"ವೀರ್ಯ" ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
Stock Markets Today: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 1,100 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ನಿಫ್ಟಿ50 ಕೂಡ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 22,500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೋಮವಾರವೂ ಕುಸಿತದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.  

ಸೋಮವಾರ (ಮಾರ್ಚ್‌ 30) ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:24ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,029 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 72,553ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 289 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿದು 22,516ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ 1,372 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ನಷ್ಟು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 50,902ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಇರಾನ್‌, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಶೇ.2 ರಿಂದ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಫಾರ್ಮಾ, ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ವಲಯಗಳು ಕೂಡ ಶೇ.1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿ50 475 ಅಂಕ (2.08%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 22,344ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 1,610 ಅಂಕ (2.19%) ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 71,973ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಫ್ಟಿ 1,995 ಅಂಕ (3.82%) ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 50,279ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.  

* NIFTY 22,344.50 -475.10 (2.08%)
* SENSEX 71,973.29 -1,609.93 (2.19%)
* BANKNIFTY 50,279.45 -1,995.15 (3.82%)
* MIDCPNIFTY 12,171.00 -346.30 (2.77%)
* Nifty Financial Services 23,534.65 -838.55 (3.44%)
* Bse Bankex 56,603.07 -2,213.86 (3.76%)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ

ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 3,500 ಸೈನಿಕರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 115 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ಆಮದು ಅವಲಂಬಿತ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (FII) ಮಾರಾಟ

ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸತತ 20ನೇ ದಿನವೂ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ₹14,116 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ  

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನದತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹4,700 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,47,200ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ₹8,000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹2,28,000 ತಲುಪಿದೆ.

ಯಾವ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆ?

ಸೋಮವಾರ ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಒಎನ್‌ಜಿಸಿ, ಬಿಇಎಲ್ (BEL), ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್, ಟ್ರೆಂಟ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

