Stock Market Updates: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1600 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಪತನ, 22,400ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದ ನಿಫ್ಟಿ; $115 ತಲುಪಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ!

Stock Markets Today: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 1,100 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ನಿಫ್ಟಿ50 ಕೂಡ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 22,500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೋಮವಾರವೂ ಕುಸಿತದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 30) ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:24ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,029 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 72,553ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 289 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕುಸಿದು 22,516ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ 1,372 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಷ್ಟು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 50,902ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಶೇ.2 ರಿಂದ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಫಾರ್ಮಾ, ಎಫ್ಎಮ್ಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ವಲಯಗಳು ಕೂಡ ಶೇ.1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿ50 475 ಅಂಕ (2.08%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 22,344ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,610 ಅಂಕ (2.19%) ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 71,973ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 1,995 ಅಂಕ (3.82%) ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 50,279ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
* NIFTY 22,344.50 -475.10 (2.08%)
* SENSEX 71,973.29 -1,609.93 (2.19%)
* BANKNIFTY 50,279.45 -1,995.15 (3.82%)
* MIDCPNIFTY 12,171.00 -346.30 (2.77%)
* Nifty Financial Services 23,534.65 -838.55 (3.44%)
* Bse Bankex 56,603.07 -2,213.86 (3.76%)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ
ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 3,500 ಸೈನಿಕರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 115 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ಆಮದು ಅವಲಂಬಿತ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (FII) ಮಾರಾಟ
ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸತತ 20ನೇ ದಿನವೂ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ₹14,116 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನದತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹4,700 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,47,200ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ₹8,000 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹2,28,000 ತಲುಪಿದೆ.
ಯಾವ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆ?
ಸೋಮವಾರ ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಒಎನ್ಜಿಸಿ, ಬಿಇಎಲ್ (BEL), ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಲೈಫ್, ಟ್ರೆಂಟ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.