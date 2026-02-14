ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ಇದು! ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ

Farming : ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರಂತೂ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ವ್ಯವಸಾಯ. ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,000 ರಿಂದ 19,000 ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಡಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಮಣ್ಣಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡಿಗೆ ಅಂತರ (3 ಅಡಿ ಅಗಲ) ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price: ಮಂಗಳೂರು, ಶಿರಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನೆಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ದನದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಲೇಬಾರದು. ಬಳಸಿದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ 6,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 80,000 ರಿಂದ 85,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೂಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 45 ರಿಂದ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಸ್ಯವು 300 ರಿಂದ 400 ಗ್ರಾಂ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, 220 ಗ್ರಾಂನ ಎಂಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 600 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೀಟಗಳು, ರಕ್ಷಣೆ:
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಟಾನಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಅಥವಾ 19-19-19 NPK ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೆಜಿ ಬಲೆ ವೆಚ್ಚ 25,000 ರಿಂದ 30,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಲೆ 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.