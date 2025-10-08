ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. !

ಜನರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡದೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಒಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ಪಿಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡದೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪಿಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? :
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳಂತಹ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 7th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ :
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಬಹುದು? :
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಸಣ್ಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದಿರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ..!
50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಈ ಯೋಜನೆಯು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ :
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.