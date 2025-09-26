ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್..! ಚೇತರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ...!

ನವದೆಹಲಿ: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 1% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 733.22 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 80,426.46 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 236.15 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 24,700 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ 24,654.70 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಕ್ರಮವಾಗಿ 2.05% ಮತ್ತು 2.26% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ.ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಪೈಕಿ, ಐಟಿ ಶೇ.2.45 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು (ಶೇ.2.19 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ), ಔಷಧ (ಶೇ.2.14 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ), ಲೋಹ (ಶೇ.1.93 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ) ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಶೇ.1.78 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ) ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದ ಹೊರತು. ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ.2.42 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು, ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 21,445.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಲಾರಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಇಪ್ಕಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಡಿವಿಸ್, ಜೈಡಸ್ ಲೈಫ್, ಅಲ್ಕೆಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಸಿಪ್ಲಾ, ಅಜಂತಾ ಫಾರ್ಮಾ, ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್, ಟೊರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಅಬಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇ.3.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಐಟಿ ವಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ಟಿಸಿಎಸ್ 1.9%, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (1.85% ಕುಸಿತ) ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ (-2.31%) ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಡಿಯಾ VIX ಶೇ. 6.77 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 11.48 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಐಐಗಳು) ಗುರುವಾರ ರೂ. 4,995.42 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ನಿರಂತರ ಎಫ್ಐಐ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಡಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಸಿತದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:
ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯು ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನು ಇಂಧನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರವಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾರದಲ್ಲಿ 4% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಬ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ 0635 GMT ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 21 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 0.3% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $69.63 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ US ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ (WTI) ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 32 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 0.5% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $65.30 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜೂನ್ 13 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಮಾನದಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಬ್ರೆಂಟ್ 11.7% ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಾಯುದಾಳಿಗಳ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ WTI 13% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2024 ರಂದು, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಮಾನದಂಡವು ಕೇವಲ 5.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ, ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅನಿಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ನೋಟವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಕೊ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಪೂರ್ವ ಶೇತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಟಾಪ್ 750 ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 245 ಷೇರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆ, ಆದರೆ 485 ಷೇರುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ (20 ಷೇರುಗಳು 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು). ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ -11.56% ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ -6.25%, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
254 ಷೇರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯದ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ 103 ಮಾತ್ರ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ -8% ರಿಂದ -9% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ.ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಾಸರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎರಡಂಕಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೇತ್ ಹೇಳಿದರು.