ನವದೆಹಲಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇದೀಗ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್-ಮಿಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂದರೆ 15 ದಿನಗಳ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್-ಮಿಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ವಿತರಕರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ಮಿಲ್ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸುಗಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕೋಟಾವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮಾಸಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಮಾಸಿಕ ಕೋಟಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಕೃತಕ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಖರೀದಿ, ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹದ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಸಿಕ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖರೀದಿದಾರರು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊಸ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು
ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟದ ಬಳಿಕ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟವಾದ ದಿನದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ವಿತರಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕೋಟಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ನೈಜ ದಾಸ್ತಾನು, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಮಾಡುವ ಋತು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತಾ?
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಮಿಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಋತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಕೊರತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.