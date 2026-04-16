ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!

Sukanya Samriddhi Yojana: ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ʼಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆʼ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 12,500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು 21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ನಿಯಮಗಳೇನು..?
ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 21ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಗಳು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರೆ ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವೂ ಇದೆ.
21 ವರ್ಷದ ನಂತರ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳಾದಾಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
