  • ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಪುತ್ರಿ! ನಿಶಾ ವೆಬರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ... ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌?

ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಪುತ್ರಿ! ನಿಶಾ ವೆಬರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ... ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರಿ ನಿಶಾ ಕೌರ್ ವೆಬರ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಿಶಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ, ಆದರೆ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ "ಬೂ ಬಾಕ್ಸ್" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 10, 2025, 08:05 AM IST
ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಪುತ್ರಿ! ನಿಶಾ ವೆಬರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ... ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌?

"ಬೂ ಬಾಕ್ಸ್" ಎಂದರೇನು?

"ಬೂ ಬಾಕ್ಸ್" ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಶಾ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಬಳಸಿದ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ "ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ."

ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ

ನಿಶಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಬರ್, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು "ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದಿದ್ದು, "ನಿಶಾ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಬರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಿಶಾ ಅವರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯು ಅವರ "Young Innovator of the Year" ಗೌರವವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು "ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸುಂದರ ಮಿಶ್ರಣ:
'ಬೂ ಬಾಕ್ಸ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮನೆಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಶಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮಕ್ಕಳ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು "ಸ್ವಚ್ಛ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

