ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್..5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 10,00,000 ರೂ.!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:52 PM IST
  • ಇದು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (ಎಫ್‌ಡಿ) ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ.
  • 1, 2, 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಬಡ್ಡಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ನಗರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿ, ಬಂಡವಾಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ (ಟಿಡಿ) ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (ಎಫ್‌ಡಿ) ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಅವಧಿ ಆಯ್ಕೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 1, 2, 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಡ್ಡಿದರಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.9%, 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7.0%, 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7.1% ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರವಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ: 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು 7.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 7.21 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ಶಿಸ್ತಿನ ಮರುಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

