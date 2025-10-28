ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಯೋಜನೆ: ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 20,500 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 28, 2025, 02:20 PM IST
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು

Post Office Senior Citizen Scheme: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಳ ನಿಂತರೂ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ.8.2ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ..

ನೀವು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ.8.2 ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,46,000 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 61,500 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 20,500 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ - ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ8400 ರೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post officePost Office Senior Citizen SchemePost Office SCSSPost Office Monthly income SchemeRetirement Investment Plan

