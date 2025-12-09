English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಆತನ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ತಾಯಿಗೋ, ಪತ್ನಿಗೋ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

PF Case: ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಬಳಿಕ ಆತನ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಾಯಿ ಅರ್ಹರೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 9, 2025, 09:59 AM IST
Employees Provident Fund: ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಜಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ತಾಯಿಗೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಜಿಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು ಆ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ತಾಯಿ/ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಜಿಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಜಿಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸಂಜಯ್ ಕಾರಜೋಳ ಮತ್ತು ಎನ್. ಕೋಟೀಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

2003ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.  2021ರಲ್ಲಿ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಪಾಲಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕೆಗೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಪಿಎಫ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಪಿಎಫ್‌ ನಾಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ನೌಕರನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಭಾರೀ ದಂಡ!

ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಸಿಎಟಿ) ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೃತ ನೌಕರನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಿಎಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಿಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೃತನ ತಾಯಿ 
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿಎಟಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಪತ್ನಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲು

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಾದ-ವಿವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಜಿಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಆತನ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಆಗಮನದ ಬಳಿಕ ಆತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾಮಿನಿಯೂ ಸಹ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮೃತ ನೌಕರ 2003 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಡುವವರೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್‌ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಎಫ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗಿದಾರರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

