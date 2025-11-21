English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಏಕಾಏಕಿ 8000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ ದರ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಯ!

Gold price: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 1,35,000 ರೂ. ನಿಂದ 1,27,260 ರೂ. ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 8000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 21, 2025, 10:25 AM IST
    • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ
    • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,14,700 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು
    • ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತ

ಏಕಾಏಕಿ 8000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ ದರ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಯ!

Gold price: ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,27,260 ರೂ. ಇದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,14,700 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,60,360 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. 

ಆದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 1,35,000 ರೂ. ನಿಂದ 1,27,260 ರೂ. ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 8000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಏರಿಕೆ ವಿಶೇಷ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬೃಹತ್ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸತತ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು.

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್-ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೆಳ್ಳಿ ದರವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gold pricegold and silver price22 carat gold Price

