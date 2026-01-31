ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಡುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold pink paper India: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 31, 2026, 02:58 PM IST
  • ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದವನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು.
  • ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Gold pink paper India: ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದವನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಆಭರಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೀರುಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಕಾರರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bank strike: ಮತ್ತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌! ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಗಿತ..

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳವರೆಗೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೃದುವಾದ, ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಳದಿ ಹೊಳಪು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold:ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿ..2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ಯಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್?‌

ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗೀರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಲೇಪನವಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳು ಮಸುಕಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಚಿನ್ನವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಚಿನ್ನವು ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price: ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ ಈ ದಿನದಂದೇ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ! ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

