  • Kannada News
  • Business
  • ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿ ಸುಜುಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈಗ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ  20,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 2, 2026, 05:14 PM IST
  • ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 20,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 3.07 kWh ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 95KM ವ್ಯಾಪ್ತಿ & ಗಂಟೆಗೆ 71KM ವೇಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Suzuki e-Access: ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 19,800 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳು (finance schemes), ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು.

ಸುಜುಕಿ ಇ ಆಕ್ಸೆಸ್‌ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಸುಜುಕಿ ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್‌ನ ಎಕ್ಸ್‌ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 1.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು. ಈ ಬೆಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು 2025ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣ: ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹42,500!

ಇ-ಪ್ರವೇಶ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 3.07 kWh ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 95 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 71 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ 4.1 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 15 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಕೋ ರೈಡ್, ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರೈಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಇವೆ.

ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 4 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 6 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 1600, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿತ; ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!!

ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ

ಸುಜುಕಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನೀವು 9,800 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇ.5.99ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 10,000 ರೂ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 19,800 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹7,000 ವೆಲ್‌ಕಪ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 4,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 7 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

