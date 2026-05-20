Swiggy Mum's Choice: ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರಿಗಾಗಿ 'ಮಮ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Swiggy launches 'Mum's Choice' for mothers: ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಮಮ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ʼಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಮ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ʼ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಅವು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಕೆಲಸ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ) ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
'ಮಮ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್': ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?
* ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ: ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಂದಿರು ತಮಗೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದೂರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
* ಸಮಾನ ವೇತನ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟೇ ಸರಿಸಮನಾದ ಪಾವತಿ ಇವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
* ಇವಿ ಬೈಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಂತ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗೋಯಲ್, "ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, 'ಮಮ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾಯಂದಿರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಹಿಳಾ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ 'ಮಮ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್' ಯೋಜನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಭಾರತದ 720ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, 6.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು, 'ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್' ಮೂಲಕ ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.