ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ! ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಚಿತ..

ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 15 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ದಿನದಿಂದ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ರೂ. 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
1. WhatsApp ಗುಂಪು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು
* ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸುದ್ದಿಗಳು, ನಕಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಿತ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
* ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಮಾತು
ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
* AI ಜಾಗೃತಿ
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳು/ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
2. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು
ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು:
* ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ
ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
* ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರಾಜಕೀಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
* ತಟಸ್ಥತೆ
ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.
3. ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್
ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಗುಂಪಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು..