English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು 20 ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ!

ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು 20 ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ!

guaranteed pension scheme: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಖಾತರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 3, 2026, 01:56 PM IST
  • ತಮಿಳುನಾಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
  • ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
ASTROLOGY
30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಜನ..ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕಂಪೆನಿ HR ಆಕ್ರೋಶ..!
camera icon6
dog sathish
ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಜನ..ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕಂಪೆನಿ HR ಆಕ್ರೋಶ..!
ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?
camera icon7
Bigg boss kannada12 dhanush enter finale week
ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಕೈ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
camera icon13
Saturn Venus Rajyoga 2026
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಕೈ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು 20 ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ!

Old pension scheme: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

* ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 2022 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

* ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು 01.10.2025 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ! ʼಹಸಿರು ಚಿನ್ನʼದಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು..   

* ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

* ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂಗಡವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಾಹ ಮುಂಗಡವನ್ನು 10,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನದಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

* ಪಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

* ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಸಹಾಯವನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೊಂಗಲ್ ಉಡುಗೊರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 9 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ! ʼಹಸಿರು ಚಿನ್ನʼದಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು..   

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನದಂದು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಗನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೂಗಿದ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ "ತಮಿಳುನಾಡು ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (TAPS)" ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Tamil Nadu Guaranteed Pension SchemeNew pension scheme for TN govt employeesOld pension scheme benefits in Tamil NaduMK Stalin government employee benefitsತಮಿಳುನಾಡು ಖಾತರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

Trending News