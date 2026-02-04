English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಉಚಿತ ಚಿನ್ನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..

ಉಚಿತ ಚಿನ್ನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..

Government Free Gold Schemes: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:55 AM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
  • ನೀವು 8 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

Trending Photos

Nirmala Sitharaman Net Worth: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon6
Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman Net Worth: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು?
camera icon8
Gold Loan
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು?
White Hair Tips: ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಎಲೆಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
camera icon10
Basil
White Hair Tips: ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಎಲೆಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊರ ಬಿತ್ತಾ.. ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌
camera icon6
ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊರ ಬಿತ್ತಾ.. ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್‌ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌
ಉಚಿತ ಚಿನ್ನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..

Free Gold: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮದುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 8 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಡ ಪೋಷಕರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮರುಮದುವೆಯಾದ ವಿಧವೆಯರು, ಮಿಶ್ರ ವಿವಾಹವಾಗುವ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು! ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹20,000 ಕುಸಿತ..   

8 ಗ್ರಾಂ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಧುವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ವಧು 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿರಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, 25,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 50,000 ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಧರ್ಮಾಂಬಳ್ ಅಮ್ಮೈಯಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಧವೆ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 15,000 ರೂ.ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ 10,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 20,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಡ ವಿಧವೆಯರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಡ ವಿಧವೆಯರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇ.ವಿ.ಆರ್. ಮಣಿಅಮ್ಮಯ್ಯರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.25,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ.1,20,000 ಮೀರಬಾರದು. ಪದವಿ ಪಡೆದರೆ, ರೂ.50,000 ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು! ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹20,000 ಕುಸಿತ..   

ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂ. ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪಡೆದರೆ 50,000 ರೂ. ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂತರ್ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಧು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 25,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ, 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Tamil Nadu Government Free Gold SchemesTamil Nadu marriage schemefree gold scheme TNTamil Nadu Free Gold SchemeGovernment gold coin scheme

Trending News