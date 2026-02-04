Free Gold: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮದುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 8 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಡ ಪೋಷಕರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮರುಮದುವೆಯಾದ ವಿಧವೆಯರು, ಮಿಶ್ರ ವಿವಾಹವಾಗುವ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು! ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹20,000 ಕುಸಿತ..
8 ಗ್ರಾಂ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಧುವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ವಧು 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿರಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, 25,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 50,000 ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಧರ್ಮಾಂಬಳ್ ಅಮ್ಮೈಯಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಧವೆ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 15,000 ರೂ.ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ 10,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 20,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಡ ವಿಧವೆಯರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಡ ವಿಧವೆಯರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇ.ವಿ.ಆರ್. ಮಣಿಅಮ್ಮಯ್ಯರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.25,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ.1,20,000 ಮೀರಬಾರದು. ಪದವಿ ಪಡೆದರೆ, ರೂ.50,000 ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು! ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹20,000 ಕುಸಿತ..
ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂ. ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪಡೆದರೆ 50,000 ರೂ. ಮತ್ತು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂತರ್ವಿವಾಹ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಧು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 25,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ, 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.