ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು 20,000ರೂ.!

Diwali Advance: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ನಿಯಮ 110 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಈಗ 20,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ರೂ. 20,000 ದಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಂದವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೀಪಾವಳಿ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಂಗಡ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಮುಂಗಡ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ 20,000 ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಖಜಾನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (DEOಗಳು) ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ 'ದೀಪಾವಳಿ ಮುಂಗಡ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಬಿಲ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.