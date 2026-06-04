ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'ಅವಿನ್ಯಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ನ ಮುಂಬರುವ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಿನ್ಯಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ತನ್ನ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಚೀನಾದ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಚೆರಿ' ಮತ್ತು ಜೆಎಲ್ಆರ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಸಿಜೆಎಲ್ಆರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಫ್ರೀಲ್ಯಾಂಡರ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧ-ನಿರ್ಮಿತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಿನ್ಯಾ ಇವಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಚೀನಾದ 'ಚೆರಿ' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ:
ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೀರಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇವಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಟಾಟಾ ಹೊಂದಿದೆ. "ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇವಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಾಗಿ ಅವಿನ್ಯಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹು, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇದರ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರಲಿವೆ," ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ 'ಅವಿನ್ಯಾ' ಮಾದರಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಣಪಕ್ಕಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ 'ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ–ಜೆಎಲ್ಆರ್' ಜಂಟಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಇವಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.