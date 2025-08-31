English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನಿಂದ ₹17,200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ: ನೀವೂ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ಬೋದು..!

TATA capital ipo opening date : ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ DRHP ಪ್ರಕಾರ, 47.58 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ IPO 21 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಹೊಸ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು 26.58 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ OFS ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:31 PM IST
  • ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನಿಂದ ₹17,200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ
  • ಈ ಐಪಿಒದಿಂದ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ $11 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
  • ಸೆ.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನಿಂದ ₹17,200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ: ನೀವೂ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ಬೋದು..!

Tata Capital IPO: ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಐಪಿಒ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 17,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಐಪಿಒದಿಂದ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸುಮಾರು $11 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ವೇಳೆಗೆ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ 23 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ 

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ (DRHP) ಪ್ರಕಾರ, 47.58 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ IPO 21 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಹೊಸ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು 26.58 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ OFS ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. OFS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ 23 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IFC) 3.58 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.88.6ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, IFC ಶೇ.1.8ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 23 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ 3.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್!!‌

2023ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ IPO 

ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಒಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಸೆಬಿ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಪಿಒಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಐಪಿಒದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಟೈಯರ್-1 ಬಂಡವಾಳ ಮೂಲವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐಪಿಒ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಒ ತಂದ ಎರಡನೇ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 472 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1040.93 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 6557.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಈ ವರ್ಷ 7691.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author
TATAtata capitaltata capital ipotata capital ipo opening datetata capital closing date

