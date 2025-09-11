Tata Punch and Nexon New Rate: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ SUV (ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು) ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದೆ.
ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ನೀವು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಮೇಲೆ 85,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು 85,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 85,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 9.47 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ (ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)
* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹10.32 ಲಕ್ಷ
* ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ - ₹85,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹9.47 ಲಕ್ಷ
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 1.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 16.94 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 16.72 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 18.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ.
ಈ ಮೂರರ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)
* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹16,94,000
* GST ಆಫರ್ - ₹1,55,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹15,39,000
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ (CNG-ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)
* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹16,72,000
* GST ಆಫರ್ - ₹1,55,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹15,17,000
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ (ಡೀಸೆಲ್-ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)
* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹18,35,000
* GST ಆಫರ್ - ₹1,55,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹16,80,000
