English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ.. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ SUVಗಳಾದ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾದ ಈ ಕಾರುಗಳು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರುಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ....

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 11, 2025, 04:03 PM IST
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ
  • ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ SUVಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಲಭ್ಯ

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
camera icon8
Aishwarya Rai
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
camera icon6
Heavy Blanket
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
camera icon6
Rakhi Sawant
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.!
camera icon7
shiney ahuja
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.!
ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ.. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Tata Punch and Nexon New Rate: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ SUV (ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು) ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ನೀವು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಮೇಲೆ 85,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPS Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು 85,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 85,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 9.47 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ (ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)
* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹10.32 ಲಕ್ಷ
* ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ - ₹85,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹9.47 ಲಕ್ಷ

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು  

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 1.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 16.94 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 16.72 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 18.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ.
ಈ ಮೂರರ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)

* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹16,94,000
* GST ಆಫರ್ - ₹1,55,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹15,39,000

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ (CNG-ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)

* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹16,72,000
* GST ಆಫರ್ - ₹1,55,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹15,17,000

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ (ಡೀಸೆಲ್-ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ)

* ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ - ₹18,35,000
* GST ಆಫರ್ - ₹1,55,000
* ಹೊಸ ಬೆಲೆ - ₹16,80,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ.. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬಂದ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌...

 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Tata PunchNexonGSTTata MotorsTata Punch and Nexon New Rate

Trending News