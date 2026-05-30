Tata Tiago 2026: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಯಾಗೋ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ₹4.69 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ 2026ರ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ CNG ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ CNG ಮಾದರಿ ದೇಶದ ಅಗ್ಗದ CNG ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. CNG ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹5.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೊಸ ಟಿಯಾಗೋನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಕೇಬಿನ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೋ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, CNG ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಟಿಯಾಗೋಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ.