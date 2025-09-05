English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಎರಡೂ ಆಗುವುದು ಅಗ್ಗ

ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ  ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀರುತ್ತದೆ.  ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 5, 2025, 02:35 PM IST
  • ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ
  • ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ
  • ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ

Trending Photos

New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon5
GST new price
New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ!
camera icon5
CHANDRA GRAHAN
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ!
ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!
camera icon5
Hair Loss
ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಎರಡೂ ಆಗುವುದು ಅಗ್ಗ

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ  ನಿರ್ಮಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ 28% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ  ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ  ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀರುತ್ತದೆ.  ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಸುಮಾರು 40% ದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.  ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ,  ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2–3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೀವು ಟೂರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಗ್ಗವಾಗುವುದು ? :
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 12% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈಗ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ : 
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಡೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಯಲ್‌ಕಾನ್ ಎಂಡಿ ಸುನಿಲ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO News: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ :
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಗ್ಗವಾದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GSTnew gstCementSteelNews House

Trending News