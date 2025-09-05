ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಎರಡೂ ಆಗುವುದು ಅಗ್ಗ

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ 28% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಸುಮಾರು 40% ದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2–3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಗ್ಗವಾಗುವುದು ? :
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 12% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈಗ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ :
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಡೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಯಲ್ಕಾನ್ ಎಂಡಿ ಸುನಿಲ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ :
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಗ್ಗವಾದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.