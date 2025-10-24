Tax-Free Countries: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ! ಹೌದು, ಇಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಜೇಬಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೈಲ, ಅನಿಲ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೇ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) — ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಇ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಆದಾಯ ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಬಹ್ರೇನ್ — ಬಹ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ. ಇದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತೈಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕುವೈತ್ — ಕುವೈತ್ ತನ್ನ ಅಪಾರ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು — ಕರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು “ತೆರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಮೂಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊನಾಕೊ — ಯುರೋಪಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಮೊನಾಕೊ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಮೂಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬ್ರೂನಿ, ಬಹಾಮಾಸ್, ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.