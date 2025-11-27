English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • PF ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು? ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ

PPF withdrawal : PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 27, 2025, 03:47 PM IST
  • 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ
  • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ

PPF withdrawal : ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಪಿಎಫ್) ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೆನಾದರೂ  PF ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಮೊದಲು ಹೊಸ ನಿಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು (ಪಿಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ)? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಯಾವುದೇ ದಂಡಗಳಿವೆಯೇ (ಪಿಪಿಎಫ್ ದಂಡ)? ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಜನರಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ PPF ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ (ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ) ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ 15 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) PPF ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು, ಖಾತೆ ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ 6 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ನೀವು 7 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು, ಅದರ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಸುದ್ದಿ..! ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲು PPF ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು NRI ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆದಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ದಂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರೆಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 'ಫಾರ್ಮ್-4' ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ

ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು (ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ). ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಪಿಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಹೆಸರು, ಪ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು) ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಪಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

