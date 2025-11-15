ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..

Tax on EPF amount: EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಮದುವೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಖರೀದಿ ಮುಂತಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರು ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ..
EPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಯಮಗಳೇನು?
- ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 55.
- ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ 54 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತದ 90% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ, ನೌಕರರು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಡಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಟಿಡಿಎಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು EPF ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊತ್ತವು ₹50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ TDS ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
