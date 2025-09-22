English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ವಿಷಯ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ.

tax on old gold jewellery: ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 22, 2025, 02:13 PM IST
  • ನೀವು ಆಭರಣವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ
  • ಚಿನ್ನದ ಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ವಿಷಯ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ.

tax on old gold jewellery: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೇ..? ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಭರಣವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಲಾಭವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂಲತಃ ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2001 ರ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (FMV) ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭವನ್ನು ತಲುಪಲು ವೆಚ್ಚ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CII) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹13,499ಕ್ಕೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ‌

ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಡೆದ 36 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ 20% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಕಾಯ್ದೆ, 2024, ಜುಲೈ 23, 2024 ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈಗ, 24 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೂಚ್ಯಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಲಾಭಗಳಿಗೆ 12.5% ​​ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಾಭಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತಲತಲಾಂತರಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿವೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರ ದರದಲ್ಲಿವೆ.

