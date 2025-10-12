English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೌಕರರೇ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

Tax Rules on Diwali Bonus : ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್‌ನ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಬಹುದು!  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 12, 2025, 01:53 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳಗಳ್ಳಿ
  • ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಬೋನಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ

ನೌಕರರೇ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

Tax Rules on Diwali Bonus: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಗದು ಬೋನಸ್‌, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ವೋಚರ್‌ಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು — ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ — ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಬಂದ ಉಡುಗೊರೆಯ ಮೌಲ್ಯ ₹5,000 ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ. ಆದರೆ ₹5,000 ಮೀರಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾದರೆ — ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್‌, ವಾಚ್‌ ಅಥವಾ ಆಭರಣ — ಅವುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಬೋನಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹30,000 ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಬೋನಸ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
₹4 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ – ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ
₹4 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ – 5% ತೆರಿಗೆ
₹8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ – 10% ತೆರಿಗೆ
₹12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ – 15% ತೆರಿಗೆ
₹16 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ – 20% ತೆರಿಗೆ
₹20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ – 25% ತೆರಿಗೆ
₹24 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು – 30% ತೆರಿಗೆ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ₹60,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿತದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಅದರ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಗದು ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳೂ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ.

