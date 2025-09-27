English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 40,000 ರೂ.ಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

₹1.20 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ TCLನ QD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹40,000ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:04 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ TCL 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ QD ಮಿನಿ LED ಖರೀದಿಸಿ
  • ಕೇವಲ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ
  • TCLನ ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 63%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯ

Trending Photos

10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
camera icon6
Post Office RD
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ
camera icon5
Budh Gochar 2025
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕೇವಲ 40,000 ರೂ.ಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Add Zee News as a Preferred Source

TCL Smart TV offers

: ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳು, ಎಸಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ GST ದರಗಳಿಂದ ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ 40,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

TCL 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ QD ಮಿನಿ LED

ಈ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ TCLನ ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು 63%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹4,000ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,19,990. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹43,990ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹39,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್..!‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

ಮನೆಯನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಈ 55-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಈ TCL ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೂರು HDMI ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು, ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು LAN ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೋ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ 40W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು DTS ವರ್ಚುವಲ್ Xನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ನೌಕಕರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು

ಈ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 3GB RAM ಮತ್ತು 32GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

TCLTCL LED Smart TV 55 inch priceTCL Smart TVLED Smart TVTCL Smart TV offers

Trending News