ಕೇವಲ 40,000 ರೂ.ಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

TCL Smart TV offers
: ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳು, ಎಸಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ GST ದರಗಳಿಂದ ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ 40,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
TCL 4K UHD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ QD ಮಿನಿ LED
ಈ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ TCLನ ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು 63%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹4,000ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,19,990. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹43,990ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹39,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ
ಈ 55-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ TCL ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೂರು HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು LAN ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ 40W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು DTS ವರ್ಚುವಲ್ Xನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 3GB RAM ಮತ್ತು 32GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.